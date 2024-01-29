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Чемпионат Китая по футболу

Команда Слуцкого подписала четвёртого футболиста официально

29 Января 2024 • 20:18 Комментировать

«Шаньхай Шеньхуа», который в конце прошлого года возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, объявил о заключении контракта с 30-летним вингером сборной Китая Се Пэнфеем, который ранее выступал за «Ухань».

Ранее состав команды пополнили защитник Уилсон Манафа, который перешёл из испанской «Гранады», полузащитник Гао Тяньи и бразильский нападающий Андре Луис.

Напомним, что «Шанхай Шеньхуа» в начале февраля примет участие в Кубке Равноправия, который пройдёт в Катаре, где также будут выступать местный «Аль-Духаиль», бразильский «Сантос», а также питерский «Зенит».

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Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 Се Пенфей ещё теги
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