«Шаньхай Шеньхуа», который в конце прошлого года возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, объявил о заключении контракта с 30-летним вингером сборной Китая Се Пэнфеем, который ранее выступал за «Ухань».

Ранее состав команды пополнили защитник Уилсон Манафа, который перешёл из испанской «Гранады», полузащитник Гао Тяньи и бразильский нападающий Андре Луис.

Напомним, что «Шанхай Шеньхуа» в начале февраля примет участие в Кубке Равноправия, который пройдёт в Катаре, где также будут выступать местный «Аль-Духаиль», бразильский «Сантос», а также питерский «Зенит».