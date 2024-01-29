Китайский «Шанхай Шеньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, усилился несколькими футболистами. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Ряды китайского коллектива пополнили защитник Уилсон Манафа, перебравшийся из испанской «Гранады». Полузащитник Гао Тяньи перешел из «Бэйцзин Гоань», а нападающий Андре Луис – из португальского «Морейренсе».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» 1 января. Предыдущим местом работы российского специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.