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«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого усилился сразу тремя футболистами официально

29 Января 2024 • 08:57 Комментировать

Китайский «Шанхай Шеньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, усилился несколькими футболистами. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Ряды китайского коллектива пополнили защитник Уилсон Манафа, перебравшийся из испанской «Гранады». Полузащитник Гао Тяньи перешел из «Бэйцзин Гоань», а нападающий Андре Луис – из португальского «Морейренсе».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» 1 января. Предыдущим местом работы российского специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

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