​Злые китайские фанаты ворвались в отель с командой Роналду

«Аль-Наср» внезапно отменил, а если быть точнее – то перенёс на неопределённый срок два товарищеских матча в Китае. Из-за травмы Криштиану Роналду саудовский клуб решил не играть против «Шанхай Шеньхуа» и «Чжэцзян Профессионал».

В социальных сетях появилось видео – разъярённые китайские фанаты ворвались в холл отеля, где остановился «Аль-Наср». Сложно сказать, чего хотят добиться болельщики. Возможно, они рассчитывают убедить саудовцев играть без Роналду.

5 февраля Криштиану Роналду отпразднует свой 39-й день рождения. Контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Роналду против Месси – противостояние под угрозой срыва

​Роналду обратился к фанатам из Китая после отмены матчей