​Роналду дал обещание фанатам в Китае

«Аль-Наср» отменил товарищеские матчи в Китае, которые команда должна была провести 24 и 28 января. Причиной отмены игр стала травма Криштиану Роналду – саудовский клуб решил не играть без своей главной звезды.

Роналду в своём обращении к китайским любителям футбола призвал их не грустить. Более того, португалец пообещал сыграть в Китае в обозримом будущем.

«Я вижу, что здесь все меня поддерживают. Я обещаю вам, что вернусь сюда со своей командой, чтобы сыграть», - сказал Роналду.

Напомним, что в среду Роналду должен был пересечься с командой российского тренера Леонида Слуцкого – с «Шанхай Шеньхуа».

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