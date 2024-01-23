«Аль-Наср» отложил тур по Китаю, в рамках которого команда должна была провести два матча. Первый из них был запланирован на 24 января – саудовцы должны были сыграть против «Шанхай Шеньхуа». Главным тренером этой команды является российский специалист Леонид Слуцкий.

Звёздный Криштиану Роналду получил мышечную травму, поэтому «Аль-Наср» решил перенести тур на более поздний срок. О своём решении клуб уже объявил официально.

Таким образом, Роналду и Слуцкий не пересекутся.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.