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Чемпионат Китая по футболу

Роналду и Слуцкий не пересекутся – «Аль-Наср» отменил матч из-за травмы Криштиану молния

23 Января 2024 • 16:46 Комментировать

«Аль-Наср» отложил тур по Китаю, в рамках которого команда должна была провести два матча. Первый из них был запланирован на 24 января – саудовцы должны были сыграть против «Шанхай Шеньхуа». Главным тренером этой команды является российский специалист Леонид Слуцкий.

Звёздный Криштиану Роналду получил мышечную травму, поэтому «Аль-Наср» решил перенести тур на более поздний срок. О своём решении клуб уже объявил официально.

Таким образом, Роналду и Слуцкий не пересекутся.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Криштиану Роналду Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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