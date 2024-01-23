Слуцкий рассказал о плане развития «Шанхай Шеньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о плане развития китайской команды.

Российский специалист отметил, что во время межсезонья хотел бы увидеть соперников более высокого уровня, ведь это абсолютно беспроигрышный вариант, так как победа придаст игрокам уверенности, а неудача позволит легко понять, что нужно улучшить.

«В матчах против больших команд понять, в чем заключается проблема, легче, чем против не настолько сильных соперников», - приводит слова Слуцкого «РИА Новости».

Напомним, что завтра, 24 января, китайский клуб проведёт товарищеский матч против «Аль-Насра» Криштиану Роналду.