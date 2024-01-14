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Непомнящий объяснил, почему у Слуцкого не возникнет проблем в Китае

14 Января 2024 • 11:31 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Ему будет не очень сложно. Во-первых, сейчас уровень профессионализма достаточно высок, тем более в таком клубе с историей, как «Шанхай Шеньхуа». И Слуцкий, по-моему, умеет наладить контакт с игроками», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, 52-летний Слуцкий возглавил китайский клуб в конце прошлого года. Старт нового сезона для «Шанхай Шеньхуа» состоится в конце февраля.

Предыдущим клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Валерий Непомнящий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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