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​Борис Игнатьев поддержал возвращение Слуцкого к тренерской работе

06 Января 2024 • 18:32 Комментировать

Леонид Слуцкий вернулся к тренерской работе после паузы, которая продлилась чуть больше одного года. Недавно российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа». Комментарий по поводу решения Слуцкого вернуться к работе тренером дал экс-рулевой сборной России Борис Игнатьев.

«Безусловно, Слуцкий правильно поступил, решив вернуться к тренерской деятельности. Работа блогером для профессионала – это несерьёзно. Китай – вызов интересный, необычный», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в последние месяцы Леонид Слуцкий принимал активное участие в различных развлекательных программах. В одной из них Слуцкий был ведущим. 

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Леонид Слуцкий Борис Игнатьев Шанхай Шеньхуа ещё теги
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