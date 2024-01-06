​Борис Игнатьев поддержал возвращение Слуцкого к тренерской работе

Леонид Слуцкий вернулся к тренерской работе после паузы, которая продлилась чуть больше одного года. Недавно российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа». Комментарий по поводу решения Слуцкого вернуться к работе тренером дал экс-рулевой сборной России Борис Игнатьев.

«Безусловно, Слуцкий правильно поступил, решив вернуться к тренерской деятельности. Работа блогером для профессионала – это несерьёзно. Китай – вызов интересный, необычный», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в последние месяцы Леонид Слуцкий принимал активное участие в различных развлекательных программах. В одной из них Слуцкий был ведущим.