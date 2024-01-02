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Боков – о работе Слуцкого в Китае: «Очередной ход конём» эксклюзив

02 Января 2024 • 21:00 Комментировать

Ветеран ЦСКА Максим Боков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о роли Леонида Слуцкого для российских любителей футбола после назначения в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

«Я думаю, что приковать внимание российских любителей футбола у него получится. Потому что любой наш соотечественник, играет он или тренирует в другой стране, приковывает внимание. Опять же будет много разговоров, обсуждений, но это очередной ход конём. Не знаю, получится или нет… Это другая культура, под которую нужно подстраиваться», — сказал Боков.

В конце декабря стало известно, что Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Василий Березуцкий будут вместе работать в «Шанхай Шеньхуа». Последним местом работы главного тренера стал казанский «Рубин».


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Максим Боков Китай Шанхай Шеньхуа ещё теги
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