​Слуцкий обратился к болельщикам «Шанхай Шеньхуа»

Леонид Слуцкий уже прилетел в Китай для работы с «Шанхай Шеньхуа». О назначении российского специалиста на пост главного тренера китайский клуб объявил несколько дней назад.

По прибытию в Шанхай у Слуцкого спросили, что он может сказать болельщикам команды.

«Я надеюсь, вы все поддержите меня, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. «Шанхай Шэньхуа» - это большая команда. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Шанхаю» и всему китайскому футболу», - цитирует Слуцкого Sport24 со ссылкой на Sohu.

Слуцкий также выразил благодарность за то, что у него появилась возможность поработать в китайском клубе.

Напомним, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года – в ноябре 2022-го специалист покинул «Рубин», когда команда выступала во втором по рангу российском дивизионе.