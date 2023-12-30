Слуцкий и Березуцкий прибыли в Китай

Новоиспеченный наставник «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий вместе со своим помощником Василием Березуцким прилетел в Китай. Об этом рапортует Fengchi Live.

52-летний специалист приступит к работе в команде с 1 января 2024 года. Трудовое соглашение Слуцкого с «Шанхай Шеньхуа» рассчитано на один год.

Предыдущим местом работы Леонида Викторовича был казанский «Рубин». Он покинул российский коллектив осенью 2022 года.

В России Слуцкий известен по работе в ЦСКА, «Крыльях Советов» и других клубах. В Европе он поработал с «Халл Сити» и «Витессом».

Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай