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Слуцкий и Березуцкий прибыли в Китай

30 Декабря 2023 • 11:46 Комментировать

Новоиспеченный наставник «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий вместе со своим помощником Василием Березуцким прилетел в Китай. Об этом рапортует Fengchi Live.

52-летний специалист приступит к работе в команде с 1 января 2024 года. Трудовое соглашение Слуцкого с «Шанхай Шеньхуа» рассчитано на один год.

Предыдущим местом работы Леонида Викторовича был казанский «Рубин». Он покинул российский коллектив осенью 2022 года.

В России Слуцкий известен по работе в ЦСКА, «Крыльях Советов» и других клубах. В Европе он поработал с «Халл Сити» и «Витессом».

Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Василий Березуцкий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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