Капелло предупредил Слуцкого перед работой в Китае

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, поработавший в мадридском «Реале» и сборной России, высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост рулевого китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Китай - очень серьезный вызов для любого специалиста. Местный менталитет не похож на европейский, об этом важно помнить. Желаю ему удачи», - передает слова Капелло «Советский спорт».

Контракт 52-летнего российского специалиста с «Шанхай Шеньхуа» рассчитан на один год. Слуцкий приступит к работе с 1 января.

Предыдущим клубом Леонида Викторовича был казанский «Рубин», который он покинул осенью прошлого года.