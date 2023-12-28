Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий подписал контракт с клубом «Шанхай Шеньхуа».

«Я уже много раз говорил свое мнение о Слуцком. Мне, честно сказать, вообще неинтересно, куда он и чего. А тем более не интересно, учитывая последние обстоятельства, что он пытался засветиться везде. Это случайный человек в нашем футболе. Поехал в Китай - ну хорошо. Хорошо, что не у нас. Вот так вот скажу», - сказал Мостовой.