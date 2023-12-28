Уткин оценил перспективы Слуцкого в Китае

Бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Василий, какие перспективы видите у Слуцкого в Китае? Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения», — написал экс-комментатор в своём телеграм-канале.

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России вернётся к тренерской деятельности с 1 января 2024 года. В ноябре 2022 года Слуцкий покинул казанский клуб, с которым вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/2022.