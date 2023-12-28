Чепчугов надеется, что «Шанхай Шеньхуа» позволит Слуцкому перезагрузить карьеру

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Надеюсь, его квалификация позволит перезагрузить тренерскую карьеру! Китай — чудесная страна с прекрасными людьми и потрясающей едой. Желаю успехов Леониду Викторовичу и надеюсь, что он сможет проявить себя в этой стране», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Также экс-голкипер «армейцев» отметил, что Слуцкий добился серьёзных достижений в России под руководством ЦСКА.

Напомним, что Леонид Слуцкий вступит в пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» с 1 января следующего года. Клуб закончил последний розыгрыш местного чемпионата на пятом месте.