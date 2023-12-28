Пономарёв не верит в успех Слуцкого

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Он уже пробовал работать в Нидерландах, а потом в «Рубине», но ничего особо не вышло. Не думаю, что он произведет фурор в Китае. Он не такая личность, чтобы им можно было восхищаться», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт добавил, что, конечно, Слуцкий может попробовать поработать в Китае, но, отметил, что не верит в него.

Последним местом работы российского тренера был казанский «Рубин», который он покинул осенью 2022 года. С того момента 52-летний специалист находился в свободном плавании.