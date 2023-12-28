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​Масалитин: «Думаю, что Слуцкий едет в Китай осмысленно» эксклюзив

28 Декабря 2023 • 14:23 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа».

«Если Слуцкий заключил контракт, значит, это ему нужно. Конечно, в последнее время он не тренировал. Он уже больше занимался своим шоу и участвовал в других передачах. Возможно, Слуцкий уделял время своей профессии и анализировал свои ошибки. Может быть, следил за тенденциями современного футбола, где и как что меняется. Я думаю, что Слуцкий едет в Китай осмысленно. Думаю, что у него должно всё получиться, он должен воспользоваться своим простоем, разбирая какие-то ошибки», - сказал Масалитин.

Напомним, что Леонид Слуцкий не имел клуба больше года – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Валерий Масалитин Шанхай Шеньхуа ещё теги
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