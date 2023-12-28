Стали известны детали контракта Слуцкого с «Шанхай Шеньхуа»

Опубликованы некоторые детали трудового соглашения между российским тренером Леонидом Слуцким и китайским «Шанхай Шеньхуа».

Как сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», срок контракта 52-летнего специалиста с клубом рассчитан на один год. К работе в «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий проступит с 1 января 2024 года.

Предыдущим местом работы Леонида Викторовича был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также специалист известен по работе в сборной России, московском ЦСКА, английском «Халле» и нидерландском «Витессе».

Аршавин высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб