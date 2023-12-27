Радимов: «Слуцкого ждёт очень непростой период»

Российский тренер Владислав Радимов отреагировал на назначение Леонида Слуцкого новым наставником «Шанхай Шеньхуа».

«Его ждет очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

27 декабря стало известно, что российский специалист возглавил китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Сообщалось, что Слуцкий официально вступит в должность 1 января.

Последним местом работы 52-летнего тренера был казанский «Рубин», который он покинул чуть больше года назад.