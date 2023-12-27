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​Колосков: «В Китае Слуцкий зарядится и вернётся работать в Россию» эксклюзив

27 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Всё-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и лёгкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае. Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернётся в Россию», - сказал Колосков.

Отметим, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Вячеслав Колосков Шанхай Шеньхуа ещё теги
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