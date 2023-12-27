Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Всё-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и лёгкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае. Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернётся в Россию», - сказал Колосков.

Отметим, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года.