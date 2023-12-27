Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении российского тренера Леонида Слуцкого. Как известно, у них не самые теплые отношения.

«Это случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведет Слуцкий, говорит о том, что он — шут гороховый», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» официально представил Слуцкого главным тренером команды. Сообщалось, что российский специалист вступит в новую должность 1 января.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.