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Бышовец сомневается, что Слуцкий добьётся успеха в Китае

27 Декабря 2023 • 15:38 Комментировать

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

«Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма. Я возглавил олимпийскую команду Южной Кореи и столкнулся со многими проблемами: менталитет, язык. Хотелось бы пожелать ему успеха», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, ранее китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Слуцкого на пост главного тренера команды. Сообщалось, что вместе с ним в Китай отправятся Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

По итогам минувшего сезона «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в национальном чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Анатолий Бышовец
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