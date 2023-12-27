Бышовец сомневается, что Слуцкий добьётся успеха в Китае

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

«Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма. Я возглавил олимпийскую команду Южной Кореи и столкнулся со многими проблемами: менталитет, язык. Хотелось бы пожелать ему успеха», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, ранее китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Слуцкого на пост главного тренера команды. Сообщалось, что вместе с ним в Китай отправятся Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

По итогам минувшего сезона «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в национальном чемпионате.