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​Сёмин назвал одну из проблем, с которой Слуцкий столкнётся в Китае

27 Декабря 2023 • 15:33 Комментировать

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о назначении Леонида Слуцкого рулевым китайского «Шанхай Шэньхуа».

Сёмин выразил уверенность в том, что у Слуцкого в Китае всё сложился хорошо, учитывая его опыт работы. В то же время экс-тренер «Локомотива» отметил, что Слуцкий может столкнуться с проблемами из-за незнания языка.

«Наверное, знание языка будет одной из проблем. В Китае все работают с переводчиком. Считаю, что решение хорошее, и желаю ему больших успехов», - цитирует Сёмина ТАСС.

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года – в ноябре 2022-го он покинул казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Леонид Слуцкий
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