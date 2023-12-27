​Сёмин назвал одну из проблем, с которой Слуцкий столкнётся в Китае

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о назначении Леонида Слуцкого рулевым китайского «Шанхай Шэньхуа».

Сёмин выразил уверенность в том, что у Слуцкого в Китае всё сложился хорошо, учитывая его опыт работы. В то же время экс-тренер «Локомотива» отметил, что Слуцкий может столкнуться с проблемами из-за незнания языка.

«Наверное, знание языка будет одной из проблем. В Китае все работают с переводчиком. Считаю, что решение хорошее, и желаю ему больших успехов», - цитирует Сёмина ТАСС.

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года – в ноябре 2022-го он покинул казанский «Рубин».