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Чемпионат Китая по футболу

Балахнин: «Приглашение в Китай можно считать перезапуском карьеры Слуцкого» эксклюзив

27 Декабря 2023 • 15:50 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

- Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Что об этом думаете?

- Трудно сказать, хороший это вариант для него или нет, потому что я мало знаю китайский чемпионат. Но, тем не менее, мне известно, что «Шанхай Шэньхуа» всегда был одним из ведущих клубов. С другой стороны, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся, особых вариантов нет. Существуют арабские страны, южноамериканские.

- У нас были удачные тренерские примеры работы в Китае – Непомнящий, Игнатьев. Верите, что Слуцкий тоже добьется там успеха?

- Тот Китай и современный – это две разные страны. Они сделали прогресс во всем, и он ошеломляющий. Мы знаем, что туда приезжало много знаменитых футболистов, которые толкнули лигу вперед. Там были хорошие специалисты. Все это способствовало развитию футбола в Китае. Поэтому сейчас там футбол не тот, что был двадцать лет назад. Взять последний чемпионат мира. Япония, Южная Корея выглядели очень конкурентоспособными на фоне других команд. Уровень выравнивается.

- У Слуцкого есть перерывы в карьере. Это может сказаться на его работе?

- Нет. Он все время был в футболе, следил за ним. Мы это видим по его интервью, разборам матчей. Все современные тенденции он анализировал, учился на том, что видел. Да и зарубежный тренерский опыт у Слуцкого хороший. Леонид Викторович также был тренером нашей сборной. Это ищущий специалист, придерживающийся современных тенденций в футболе. Хотя Слуцкого не назовешь новатором, как Гвардиолу.

- С какими трудностями он может столкнуться в Китае?

- Они могут быть разными. Я сам не работал в этой стране, но был на сборах в Южной Корее. Там своя специфика. Сложности обязательно будут, но основное – это футбол. А язык футбола универсальный.

- То есть и без знания китайского можно успешно тренировать?

- Без языка сейчас сложно. Если ты хочешь быть единым с командой и игроками, с ними нужно общаться, а, не зная местный язык, это сложно.

- Можно ли приглашение в Китай считать перезапуском карьеры Слуцкого?

- Конечно. Я не сомневался, что он вернется в футбол. У Слуцкого один путь, чем бы он не занимался. Он всю жизнь посвятил футболу. Он бы и у нас был востребован. Ему есть, что дать нашему футболу.

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- Почему наши тренеры в принципе не очень востребованы за рубежом? Можно вспомнить только Черчесова.

- У него был относительно удачный опыт. То же можно сказать и о Слуцком. Хорошо, что он поработал за рубежом, и мы этому рады. Но сказать, что это было успешно, тоже не скажешь. Он получил определенный опыт, но не доработал до конца ни в Англии, ни в Голландии. А у Черчесова уровень чемпионата был еще ниже, чем в Англии и Голландии. Поэтому говорить об успешной работе наших специалистов не приходится. Хотя это два наших лучших наставника.

- Надо ли нашим игрокам ехать в китайскую лигу, если будут звать, ведь Европа сейчас для нас закрыта?

- Сейчас сложно куда-то уехать. Надо думать, будешь ли там играть, прогрессировать, заработаешь ли. Если сравнивать уровень наших футболистов и китайских, он разный. Кто-то выше, кто-то ниже. И китайские ребята играют в Европе. Сейчас футбол интернациональный. У нас есть ребята, которые смогли бы играть в Китае и Европе.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Балахнин
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