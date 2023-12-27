Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

- Леонида Слуцкого сегодня назначили главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Вы работали в Китае. Как оцените такой вариант?

- По тем результатам, которые показывают китайцы, особого движения вперед, по сравнению с конкурентами, я не вижу. Когда я там работал, сложилось впечатление, что это физически сильные футболисты, но они не имеют высокого уровня футбольного интеллекта. Они могут много работать, много двигаться, но при этом им сложнее даются технико-тактические и групповые взаимодействия. Это уже сложности восприятия построения комбинационной игры. А так, там это любимый вид спорта. Когда я работал, мой клуб имел стадион вместимостью тысяч семьдесят, и он всегда был битком. Там есть хорошая материально-техническая база, много полей, хорошо выстроена клубная вертикаль, школа работала организационно очень хорошо. Кроме того, там во всех командах много иностранных специалистов. Причем это только те люди, которые имели опыт работы в сборных разных стран.

- С какими сложностями в своей работе Слуцкий может там столкнуться, если отталкиваться от вашего опыта работы в этой лиге?

- Ему будет необходимо выстроить определенное отношение к игрокам в плане бытовой и игровой дисциплины. Нельзя идти по российскому пути, когда можно использовать разные варианты. Там нужно стремление не обидеть человека. У меня было несколько случаев, когда меня ставили на место, и говорили, что все китайцы равны, независимо от того, бедный игрок или богатый. Оскорблять никого нельзя. Надо искать формы общения, не обидные для футболистов. У нас несколько иное воспитание. Но Слуцкий – человек интеллигентный, думаю, он найдет точки соприкосновения. А поля там на хорошем уровне.

- Что еще подметили в этой лиге?

- В Китае нельзя критиковать судей. За это сразу будут санкции. Никто не будет разбираться прав ты или нет. Это прерогатива не тренера, а других инстанций.

- Слуцкий относится к тем тренерам, которые за словом в карман не полезут. Может ли это сказаться в его работе?

- Нет. Мало китайцев тогда знали английский или русский. Тем более, особо шутить там некогда. Будет переводчик. Хотя сейчас, думаю, большинство китайцев знают английский.

- У Слуцкого был перерыв в карьере, после ухода из «Рубина». Это не может сказаться на его работе?

- Ни в коей мере. У него уже сложилось свое понимание и положение в футболе. Он будет делать все, что необходимо команде.

- Вас не удивляет, что его пригласили в китайскую лигу, учитывая, что в России он не нашел себе вариантов работы?

- Люди по-разному устраиваются на работу. Я рад, что он получил такой вариант, это хорошо. Пожелаем ему успехов и хорошо представлять российскую тренерскую школу.

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- Слуцкий – еще довольно молодой тренер. Мы увидим его у руля российского клуба?

- Это уж как он захочет. Думаю, что увидим. У него было много вариантов, но он выбрал не самый правильный, когда занялся блогерством. Для меня это не серьезно. Тем более, по сути, он педагог. А такие двуликие вещи тут нельзя допускать.

- Как думаете, возьмет ли Слуцкий в Китай кого-то из российских футболистов?

- На первом этапе нет. Пройдет время, он адаптируется и посмотрит, кто ему может помочь и у кого появится желание ехать в тот чемпионат. А так, зарплаты там хорошие.

Елена Григорьевская