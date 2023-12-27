​Глушаков высказался о назначении Слуцкого в Китае

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в Китае.

«Понятно, что Леонид Викторович долго не тренировал, погрузился в различные шоу, но это будет интересно в любом случае – это квалифицированный российский специалист, работал в Европе», - цитирует Глушакова ТАСС.

Работу в Китае Глушаков назвал хорошим вызовом для Слуцкого. Бывший игрок «Спартака» пожелал специалисту добиться успеха в новой команде.

Также Глушаков пошутил на тему того, нужно ли Слуцкому время, чтобы вспомнить тренерское дело после паузы в карьере.

«Да что там делать – «кидай мяч, команда играет». Шучу, конечно», - сказал Глушаков.

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий не тренировал с ноября 2022 года после ухода из казанского «Рубина».