Селюк: «Шанхай Шэньхуа» ждёт провал со Слуцким

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил назначение Леонида Слуцкого на тренерский пост «Шанхай Шэньхуа».

«Клуб ждёт провал. СМИ столько уделяют этому внимания. Это абсолютно идентично тому, что Черевченко тренировал «Истиклол» в Таджикистане, Канчельскис возглавил команду в Киргизии и так далее», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, нынешний уровень китайского чемпионата не сравним с периодом, когда в лиге выступали Халк, Аксель Витсель и прочие звёзды футбола.

Напомним, что Леонид Слуцкий приступит к работе в Китае с 1 января. «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в прошлом сезоне местного чемпионата.