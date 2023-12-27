Канчельскис пожелал Слуцкому не опозориться в Китае

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу назначения Леонида Слуцкого главным тренером «Шанхай Шэньхуа». Канчельскис пожелал Слуцкому не провалиться в Китае.

«Желаю ему не опозориться так же, как в своём шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий находился без тренерской работы больше года – в ноябре 2022-го специалист покинул казанский «Рубин», который на тот момент выступал во втором по рангу дивизионе страны.

Добавим, что Андрей Канчельскис недавно стал главным тренером «Мурас Юнайтед» в Кыргызстане.