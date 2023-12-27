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Чемпионат Китая по футболу

Тарханов: С переездом Слуцкого интерес к китайскому чемпионату в России повысится

27 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать

Бывший тренер многих клубов РПЛ Александр Тарханов оценил назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

«Ну что ж, будем следить, это все очень интересно. С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, «Шанхай Шэньхуа» является очень интересным вызовом для Слуцкого, отметив хороший уровень китайского чемпионата.

Напомним, что Слуцкий вступит в должность тренера с 1 января. С ноября 2022 года специалист не приступал к тренерской работе после ухода из «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Тарханов Шанхай Шэньхуа ещё теги
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