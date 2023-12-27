Тарханов: С переездом Слуцкого интерес к китайскому чемпионату в России повысится

Бывший тренер многих клубов РПЛ Александр Тарханов оценил назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

«Ну что ж, будем следить, это все очень интересно. С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, «Шанхай Шэньхуа» является очень интересным вызовом для Слуцкого, отметив хороший уровень китайского чемпионата.

Напомним, что Слуцкий вступит в должность тренера с 1 января. С ноября 2022 года специалист не приступал к тренерской работе после ухода из «Рубина».