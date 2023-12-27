Семшов: Было бы неплохо, если бы Слуцкий после Китая вернулся в РПЛ

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и «Торпедо» Игорь Семшов оценил назначение Леонида Слуцкого на пост тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Для России Слуцкий — тренер с большой буквы. Было бы неплохо, если бы Слуцкий после Китая вернулся в РПЛ. Думаю, у Леонида Викторовича получится в новом клубе. В Китае достаточно дисциплинированные игроки, поэтому Слуцкому в этом плане будет легче воплотить все свои идеи», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Также экс-игрок сборной России отметил, что для него переезд Слуцкого в Китай стал неожиданностью после небольшого перерыва.

Напомним, что Леонид Слуцкий вступит в должность тренера «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. В ноября 2022 года специалист покинул казанский «Рубин».