Масалитин отреагировал на назначение Слуцкого в китайский клуб

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост рулевого китайского «Шанхай Шэньхуа».

«В последнее время Слуцкий работал в другой сфере, и я не знаю в каком состоянии сейчас китайский футбол. Поможет ли ему Слуцкий - большой вопрос», - приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

Предыдущим клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул осенью 2022 года. К работе в новой команде российский наставник приступит с 1 января.

По итогам 30 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и занял пятое место в турнирной таблице.