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Чемпионат Китая по футболу

Масалитин отреагировал на назначение Слуцкого в китайский клуб

27 Декабря 2023 • 13:38 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост рулевого китайского «Шанхай Шэньхуа».

«В последнее время Слуцкий работал в другой сфере, и я не знаю в каком состоянии сейчас китайский футбол. Поможет ли ему Слуцкий - большой вопрос», - приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

Предыдущим клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул осенью 2022 года. К работе в новой команде российский наставник приступит с 1 января.

По итогам 30 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и занял пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Валерий Масалитин Шанхай Шэньхуа ещё теги
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