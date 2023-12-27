Сёмин: В Китае до Слуцкого хорошо работали Игнатьев и Непомнящий

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил назначение Леонида Слуцкого на пост наставника «Шанхай Шэньхуа».

«В Китае у нас хорошо работали Борис Игнатьев и Валерий Непомнящий. У них был хороший успех. Думаю, у Слуцкого эта работа тоже будет успешной. Он опытный человек»», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, Слуцкий соскучился по футболу и принял верное решение для продолжения карьеры. Сёмин выразил уверенность, что Леонида ждёт хорошая работа в Китае.

Напомним, что Слуцкий вступит в должность тренера нового клуба с 1 января следующего года. В прошедшем розыгрыше чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место.