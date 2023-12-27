Алдонин: Нет желания комментировать назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», – приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, что бывший тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» вступит на пост наставника клуба китайской Суперлиги с 1 января. Слуцкий не имел тренерской практики с ноября 2022 года.