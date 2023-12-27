Слуцкий назвал топ-3 лучших тренеров мира

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий назвал тройку лучших футбольных тренеров в мире.

«Топ-3 тренеров сейчас по моему мнению. Анчелотти. Многие не согласятся, но это прямо железобетон. Гвардиола, безусловно. И я все равно люблю Клоппа», - рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что сегодня, 27 декабря, было объявлено о назначении Леонида Викторовича главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. После 30 проведенных туров команда Слуцкого набрала 52 очка.

Слуцкий назначен главным тренером клуба из Китая