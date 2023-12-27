Канчельскис: Слуцкому будет тяжело первое время в Китае

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

Наставник «Мурас Юнайтед» отметил, что бывшему главному тренеру сборной России будет тяжело первое время в Китае, к тому же он выделил агентов специалиста, ведь они хорошо проработали, трудоустроив Слуцкого, особенно после его бездарных шоу.

«Дай бог, чтобы у него там всё получилось. Он, как бы мы там не говорили, представитель России, и мы будем болеть, переживать за него», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».