Сёмин считает, что Слуцкий сделал правильный выбор, став главным тренером «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого на должность рулевого «Шанхай Шэньхуа».

Сёмин считает, что это хороший выбор, к тому же, по его мнению, Слуцкий принял верное решение, вернувшись в свою профессию, ведь он опытный тренер, который имеет большие победы.

«Это хороший выбор как для него, так и для китайцев. У него есть что внести нового в развитие футбола. У Слуцкого есть хорошие идеи для побед», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий более года находился без работы.