Непомнящий: В Китае у Слуцкого будут трудности

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий высказался о назначении на должность главного тренера китайского клуба экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.

Специалист считает, что у Слуцкого будут трудности, но при этом отметил, что «Шанхай Шэньхуа» является одним из ведущих клубов Китая, к тому же у него хорошая инфраструктура.

«Надеюсь, у Леонида все там будет нормально. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России», - приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт вступит в силу с 1 января.