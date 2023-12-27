Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Непомнящий: В Китае у Слуцкого будут трудности

27 Декабря 2023 • 11:07 Комментировать

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий высказался о назначении на должность главного тренера китайского клуба экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.

Специалист считает, что у Слуцкого будут трудности, но при этом отметил, что «Шанхай Шэньхуа» является одним из ведущих клубов Китая, к тому же у него хорошая инфраструктура.

«Надеюсь, у Леонида все там будет нормально. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России», - приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт вступит в силу с 1 января. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Валерий Непомнящий Шанхай Шэньхуа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
12:08 · Китай
Канчельскис: Слуцкому будет тяжело первое время в Китае
12:00 · Китай
Сёмин считает, что Слуцкий сделал правильный выбор, став главным тренером «Шанхай Шэньхуа»
11:07 · Китай
Непомнящий: В Китае у Слуцкого будут трудности
10:21 · Китай
РПЛ отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
10:12 · Китай
Губерниев - о Слуцком: Будем ждать, что он, поработав в Китае, вернётся в российский топ‑клуб 1
24 Декабря
23:28 · Китай
​Сенников дал совет Слуцкому, в какой стране тренировать
19:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев предположил, почему Слуцкий не хочет работать в России 1
23 Декабря
17:14 · Китай
Слуцкий не стал говорить о возможной работе в Китае
22 Декабря
20:22 · Китай
Тихонов: Китай — это новый вызов для Слуцкого
20 Декабря
22:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Не удивлён, что Слуцкий может уехать в Китай»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Слуцкий вылетел с Хвичей в Первую лигу, он закончил с футболом» 2
13:10 · Россия. Премьер-лига
Навас: «Слуцкий - великий тренер с очень успешной карьерой»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высмеял возможное назначение Слуцкого в китайский клуб 3
10:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на новость о назначении Слуцкого в китайский клуб
09:52 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Слуцкий в Китае покажет «Кузькину мать»
Все новости
Рекомендуем