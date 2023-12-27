РПЛ отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала новость о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

В соцсетях Премьер-лиги был опубликован снимок наставника в традиционном китайском наряде и подпись: «Леонид Слуцкий - новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа». Удачи на новом месте, Леонид Викторович!».

Детали сделки между сторонами пока не разглашаются.

По итогам 30 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда отстает от идущего первым клуба «Шанхай Порт» на 11 очков.

Слуцкий назначен главным тренером клуба из Китая