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Чемпионат Китая по футболу

РПЛ отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

27 Декабря 2023 • 10:21 Комментировать

Пресс-служба РПЛ прокомментировала новость о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

В соцсетях Премьер-лиги был опубликован снимок наставника в традиционном китайском наряде и подпись: «Леонид Слуцкий - новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа». Удачи на новом месте, Леонид Викторович!».

Детали сделки между сторонами пока не разглашаются.

По итогам 30 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда отстает от идущего первым клуба «Шанхай Порт» на 11 очков.

Слуцкий назначен главным тренером клуба из Китая

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа РПЛ ещё теги
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