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Губерниев - о Слуцком: Будем ждать, что он, поработав в Китае, вернётся в российский топ‑клуб

27 Декабря 2023 • 10:12 Комментировать (1)

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

Эксперт рад, что Слуцкий вернулся к работе, и считает, что Китай станет для него новым вызовом, после которого он может вернуться в российский топ-клуб.

«Рад, что Слуцкий вернулся к своей деятельности, к его работе тренером были вопросы на последнем месте, но он еще в состоянии показать, что он неплохой специалист», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий уже работал за пределами России: он возглавлял английский «Халл» и нидерландский «Витесс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Губерниев Шанхай Шэньхуа ещё теги
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