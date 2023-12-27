Губерниев - о Слуцком: Будем ждать, что он, поработав в Китае, вернётся в российский топ‑клуб

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

Эксперт рад, что Слуцкий вернулся к работе, и считает, что Китай станет для него новым вызовом, после которого он может вернуться в российский топ-клуб.

«Рад, что Слуцкий вернулся к своей деятельности, к его работе тренером были вопросы на последнем месте, но он еще в состоянии показать, что он неплохой специалист», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий уже работал за пределами России: он возглавлял английский «Халл» и нидерландский «Витесс».