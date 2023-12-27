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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий назначен главным тренером клуба из Китая

27 Декабря 2023 • 09:02 Комментировать (1)

Пресс-служба китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» отрапортовала о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

Последним местом работы российского специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в 2022 году. Также Слуцкий известен по работе в национальной сборной России, московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

«Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. После 30 проведенных туров команда Слуцкого набрала 52 балла и отстает от лидирующего «Шанхай Порт» на 11 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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27 Декабря 2023 в 09:44
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