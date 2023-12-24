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Чемпионат Китая по футболу

​Сенников дал совет Слуцкому, в какой стране тренировать

24 Декабря 2023 • 23:28 Комментировать

Поговаривают, что Леонид Слуцкий может стать главным тренером китайского клуба «Шанхай «Шэньхуа». Комментарий на этот счёт дал бывший футболист национальной сборной России Дмитрий Сенников.

«Сейчас китайская лига уже не та, что была раньше. Уровень чемпионата упал. Не знаю, насколько это предложение интересно Слуцкому. Ему нужно ехать в Саудовскую Аравию, там много звёздных футболистов», - цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий находится без тренерской работы уже больше года – в ноябре 2022 года специалист покинул «Рубин», когда команда выступала во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Напомним, что накануне Слуцкий выиграл комментаторскую премию.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Сенников
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