Слуцкий не стал говорить о возможной работе в Китае

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий не стал комментировать свое будущее.

Ранее СМИ сообщали, что 52-летний специалист в ближайшее время может возглавить китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

Сегодня, 23 декабря, он получил получил приз премии «Голос спорта» в номинации «Лучший репортаж».

«Я готов говорить только о призе. На самом деле у меня уже третья премия. Нет никаких секретов», - приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Слуцкий трижды становился победителем чемпионата России вместе с ЦСКА, а последним его местом работы был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.