Тихонов: Китай — это новый вызов для Слуцкого

Экс-тренер «Спартака» и «Краснодара» Андрей Тихонов высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Для него это как новый вызов. Ему неинтересно стало тренировать, поэтому они замутили с Дзюбой медиапроект. Я такие вещи не смотрю, но ему интересно все новое. Поэтому он в Китай и поехал», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Слуцкий станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа», а вместе с ним в Китай отправятся Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» более года назад и с тех пор не работал в футболе.