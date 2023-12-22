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Тихонов: Китай — это новый вызов для Слуцкого

22 Декабря 2023 • 20:22 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» и «Краснодара» Андрей Тихонов высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Для него это как новый вызов. Ему неинтересно стало тренировать, поэтому они замутили с Дзюбой медиапроект. Я такие вещи не смотрю, но ему интересно все новое. Поэтому он в Китай и поехал», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Слуцкий станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа», а вместе с ним в Китай отправятся Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» более года назад и с тех пор не работал в футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Андрей Тихонов Шанхай Шэньхуа ещё теги
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