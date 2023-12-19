Российский тренер Леонид Слуцкий отправится покорять китайскую Суперлигу. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, Слуцкий точно станет новым главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа», вместе с ним в Китай поедут Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Отмечается, что Слуцкий уже договорился о трудовом соглашении с клубом.

Все специалисты отправятся в Китай до конца текущего года для принятия дел, подытожил журналист.

Напомним, Слуцкий уже год находится без работы. Его последним клубом был казанский «Рубин», которым он руководил с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.