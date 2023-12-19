Слуцкий может возглавить китайский клуб

Бывший рулевой ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может стать новым главным тренером одного из китайских клубов.

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», 52-летний специалист является кандидатом на пост наставника неназванного китайского коллектива. По данным источника, вместе со Слуцким в Китай может отправиться Олег Яровинский, работавший с ним в «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине».

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. С того момент российский специалист находится в свободном плавании.