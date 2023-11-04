Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни покинул китайский «Шаньдун».

Хавбек провёл в Китае пять с половиной лет и вышел на рынок свободных агентов после завершения сезона местной лиги. Ранее игрок в социальных сетях сообщил об уходе из клуба, а сегодня его желание продолжить карьеру в другом клубе и отказ повесить бутсы на гвоздь подтвердил известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что с 2019 года Феллайни провёл 137 матчей в футболке «Шаньдуна» в рамках всех турниров, забив 50 голов. В прошедшем сезоне китайского чемпионата клуб Маруана занял второе место.