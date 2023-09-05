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Чемпионат Китая по футболу

Феллайни покидает Китай после пяти лет выступлений в «Шаньдуне»

05 Сентября 2023 • 21:34 Комментировать

35-летний бельгийский полузащитник Маруан Феллайни, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед» и сборную Бельгии, решил покинуть Китай после пяти лет выступлений в тамошнем чемпионате за «Шаньдун».

Об этом Феллайни, которому 36 исполнится в ноябре, написал в социальных сетях. Что он собирается делать дальше, пока что не известно. В «Шаньдуне» Феллайни успел стать чемпионом страны в 2021 году, а также трижды выиграть Кубок Китая.

В общей сложности он провел за клуб 131 матч, в которых забил 46 голов - совсем недурно для полузащитника. В своем прощальном слове бельгиец поблагодарил руководство клуба и лиги, а также фанатов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Маруан Феллайни Шаньдун Тайшань
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