Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

В чемпионате Китая носильщики решили вынести игрока с поля, но уронили его

02 Августа 2023 • 19:50 Комментировать

Курьезный случай произошел в матче китайской Суперлиги между «Нантонгом» и «Цанчжоу Майти Лайонс», в котором гости в итоге выиграли со счетом 2:1. За несколько минут до конца игры Джао Хонгли, 33-летний нападающий «Майти Лайонс», упал на газон и, по понятным причинам (его команда выигрывала) не спешил подниматься на газон.

Помочь ему вызвались носильщики - четверо китайцев выбежали на поле и, как полагает представителям этого народа, попытались выполнить работу быстро и оперативно, буквально побежав с носилками за пределы поля.

Но по дороге один из них споткнулся, упал, а вместе с ним с носилок свалился и Хонгли, которому этот момент вряд ли показался чудесным. Но победа в итоге искупила все его страдания. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Цанчжоу Нантонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.08.23 в 14:35
Шанхай Порт Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
1.41 4.70 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Августа
19:50 · Китай
В чемпионате Китая носильщики решили вынести игрока с поля, но уронили его
26 Июня
23:46 · Китай
Экс-игрок «Челси» Оскар – самый дорогой в чемпионате Китая
24 Января
13:15 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Сложностей в Китае у Дзюбы возникнуть не должно»
21 Января
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В Китае не потянут Дзюбу по зарплате – агент
27 Декабря
21:00 · Китай
«Гуанчжоу Эвергранд» покинул чемпионат Китая
07 Декабря
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов считает, что Роналду может продолжить карьеру в Китае
25 Августа
20:29 · Китай
В китайском чемпионате арбитр удалил с поля врезавшегося в него игрока
04 Августа
06:36 · Бразилия
Экс-игрок «Челси» Оскар сменит Китай на Бразилию
27 Июля
06:49 · Бразилия
Экс-игрок «Челси» Оскар близок к смене клуба
16 Июля
00:17 · Бразилия
Оскар может покинуть Китай и вернуться в Бразилию
12 Июля
19:17 · Китай
«Гуанчжоу» установил абсолютный антирекорд китайского футбола
21 Января
20:46 · Испания. Ла Лига
Оскар: «Барселона» сама вышла на меня» 2
16:47 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Челси» Оскар рассказал, в чём проблема его трансфера в «Барселону»
12 Января
09:53 · Испания. Ла Лига
Оскар готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону» 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать экс-полузащитника «МЮ»
Все новости
Рекомендуем