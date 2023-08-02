В чемпионате Китая носильщики решили вынести игрока с поля, но уронили его

Курьезный случай произошел в матче китайской Суперлиги между «Нантонгом» и «Цанчжоу Майти Лайонс», в котором гости в итоге выиграли со счетом 2:1. За несколько минут до конца игры Джао Хонгли, 33-летний нападающий «Майти Лайонс», упал на газон и, по понятным причинам (его команда выигрывала) не спешил подниматься на газон.

Помочь ему вызвались носильщики - четверо китайцев выбежали на поле и, как полагает представителям этого народа, попытались выполнить работу быстро и оперативно, буквально побежав с носилками за пределы поля.

Но по дороге один из них споткнулся, упал, а вместе с ним с носилок свалился и Хонгли, которому этот момент вряд ли показался чудесным. Но победа в итоге искупила все его страдания.