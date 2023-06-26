Экс-игрок «Челси» Оскар – самый дорогой в чемпионате Китая

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Оскар дос Сантос – самый дорогостоящий игрок чемпионата Китая, сообщает портал Transfermarkt. Так, 31-летний капитан клуба «Шанхай Порт» оценивается в 7,5 млн евро – это самая высокая стоимость в китайском первенстве.

Второе место – у румынского полузащитника Николае Станчу. Игрок стоимостью в 5,5 млн евро выступает за «Ухань Шаньвень».

На третьем месте разместился одноклубник Оскара Матиас Варгас – ценник на аргентинца составляет 5 млн евро.

Напомним, что Оскар выступает в чемпионате Китая уже седьмой год карьеры. Его контракт с шанхайским клубом завершится лишь в конце 2024 календарного года.