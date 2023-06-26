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Чемпионат Китая по футболу

Экс-игрок «Челси» Оскар – самый дорогой в чемпионате Китая

26 Июня 2023 • 23:46 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Оскар дос Сантос – самый дорогостоящий игрок чемпионата Китая, сообщает портал Transfermarkt. Так, 31-летний капитан клуба «Шанхай Порт» оценивается в 7,5 млн евро – это самая высокая стоимость в китайском первенстве.

Второе место – у румынского полузащитника Николае Станчу. Игрок стоимостью в 5,5 млн евро выступает за «Ухань Шаньвень».

На третьем месте разместился одноклубник Оскара Матиас Варгас – ценник на аргентинца составляет 5 млн евро.

Напомним, что Оскар выступает в чемпионате Китая уже седьмой год карьеры. Его контракт с шанхайским клубом завершится лишь в конце 2024 календарного года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оскар дос Сантос Николае Станчу Матиас Варгас Шанхай Порт
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