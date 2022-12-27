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Чемпионат Китая по футболу

«Гуанчжоу Эвергранд» покинул чемпионат Китая

27 Декабря 2022 • 21:00 Комментировать
Гуанчжоу Эвергранд
1:4
Чанчунь Ятай
окончен

А сколько разговоров раньше было про этот китайский клуб… «Гуанчжоу Эвергранд» покинул Суперлигу Китая. Накануне эта команда уступила дома «Чанчунь Ятай» (1:4) и досрочно лишилась даже математических шансов на продолжение борьбы за сохранение места в высшей лиге.

Ещё шесть лет назад «Гуанчжоу Эвергранд» считался самым дорогим клубом в мире, его оценили в 3,35 млрд долларов. А с 2011 по 2017 год этот китайский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Китая.

В разное время за команду выступали такие игроки как Робиньо, Паулиньо, Джексон Мартинес.

Отметим, этим летом китайский клуб установил абсолютный антирекорд, проиграв 10 матчей в чемпионате Китая подряд. Год назад клуб покинул главный тренер Фабио Каннаваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Гуанчжоу Эвергранд
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